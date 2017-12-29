كريستيانو رونالدو يبدأ أولى خطوات الرحيل

قالت تقارير صحفية ، إن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق ريال مدريد، طالب فريقه بتحديد ثمنه والسماح له بالرحيل الصيف المقبل.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، نقلا عن نظيرتها “ديلي ريكورد”، إن كريستيانو رونالدو يأمل في أن يوافق ريال مدريد على بيعه الصيف المقبل، مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.

وعندما يتم الاتفاق بين اللاعب والنادي على ثمن بيعه، سيقوم البرتغالي بإبلاغ مانشستر يونايتد ناديه السابق، وباريس سان جيرمان، الذي سعى كثيرًا لضم النجم البرتغالي مؤخرًا.

ووفقًا لما ذكرته “ذا صن”، فإن علاقة كريسيتانو رونالدو، بالرئيس فلورنتينو بيريز، لم تعد كالسابق، وأصبحت سيئة لدرجة أن اللاعب لا يريد الحديث مع الرئيس.

وكان رونالدو يأمل في أن يقوم ريال مدريد بتحسين عقده، ورفع راتبه، خاصة بعد أن فاز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم، والكرة الذهبية للعام الثاني على التوالي، إلا أنه لا زال يتقاضى راتبًا أقل من ميسي ونيمار.