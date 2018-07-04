كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس والريال مستعد للموافقة

يقول أخصائي الانتقالات المشهور جيانلوكا دي مارزيو، ان نجم ​ريال مدريد​ ​كريستيانو رونالدو​ قد ينتقل الى ​يوفنتوس​ هذا الصيف.

وظهرت الروابط بين رونالدو وبطل دوري الدرجة الاولى الايطالي في الأصل ليلة الأحد، وبدت غريبة نوعا ما، ولكن يبدو الآن أن هناك مادة حقيقية وراءها.

وكان رونالدو مستاءً من ريال مدريد لأنه يشعر أنه متدن من حيث الاجر مقارنة مع ​ليونيل ميسي​ و​نيمار​. وقد انهارت علاقته مع ​فلورنتينو بيريز​ بالكامل.

دي مارزيو يدعي أن من شبه المؤكد أن يغادر النجم البرتغالي ريال هذا الصيف، ويوفنتوس يمثل وجهته المفضلة.

ويضيف أن يوفنتوس جادون في اهتمامهم ويخوضون حاليًا مفاوضات مع وكيل رونالدو ​خورخي مينديز​.

ويقال إن ريال مدريد سيطالب بمبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني لبيعه، وهو مبلغ يمكن أن تتحمله السيدة العجوز.

ومع ذلك ، هناك حجر عثرة وهو يأتي على شكل أجور النجم البالغ من العمر 33 عامًا.

ويقال إن أجور جناح مانشستر يونايتد السابق تبلغ حوالي 26.5 مليون جنيه استرليني سنويا.

وسيساعد الرعاة في تمويل كل من هذا الرسم ورسوم نقل المهاجم.