كريستيانو رونالدو آخر الداعمين لبيل وبنزيما

يعتبر كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، المساند الوحيد حاليًا لزميليه، جاريث بيل وكريم بنزيما، رغم تواضع مستواهما في الموسم الجاري، وتخلي المدرب، زين الدين زيدان، عن الاعتماد الدائم على مثلث الـ”BBC”.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن كل المؤشرات تشير لعدم بدء بيل وبنزيما معًا، لمباراة بايرن ميونخ، الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما باتت حظوظهما ضعيفة أيضًا، في الموسم المقبل.

وقد يبدأ أحدهما فقط، أو لا يشارك أي منهما بشكل أساسي، في ظل التألق الكبير مؤخرا لإيسكو، ولوكاس فاسكيز، وماركو أسينسيو.

وأوضحت الصحيفة أن جاريث بيل، كان يتوقع مشاركته أمس أمام أتلتيك بلباو (1-1)، منذ البداية، لكنه دخل كبديل لمدة 22 دقيقة، بينما لعب بنزيما كأساسي، دون التسجيل في شباك الفريق الباسكي، ليكون أول تغييرات زيدان، بعد 69 دقيقة.