كريستال بالاس يوقف سلسلة انتصارات السيتي بتعادل سلبي مثير

ضمن فعاليات الجولةالـ 21 من بطولة ​الدوري الانكليزي الممتاز​، نجح نادي ​كريستال بالاس​ في ايقاف سلسلة انتصارات نادي ​مانشستر سيتي​ وجره الى تعادل مرير دون أهداف على ملعب سلهورست بارك في العاصمة الانكليزي لندن.

وبالعودة الى اجواء اللقاء عانى رجال المدرب بيب غوارديولا في صناعة الخطورة في الدقائق الاولى من الشوط الاول في ظل الضغط العالي الذي مارسه لاعبو المدرب روي هودسون، وعقدت اصابة البرازيلي غابرييل جيسوس وتوقف اللعب المتكرر من مهمة الضيوف لفرض ايقاعهم على المباراة، في وقت حاول لاعبي كريستال بالاس صناعة الخطورة على مرمى الحارس ايدرسون عبر الهجمات المرتدة الخطيرة. ولم يتمكن اي فريق من هز الشباك في الشوط الاول الذي انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني غير دخول النجم رحيم ستيرلينغ من شكل السيتي الهجومي وصنعوا العديد من الفرص على مرمى الحارس المتألق واين هينيسي، الا ان غياب التركيز والاستعجال حالا دون امكانية التفوق على دفاع النسور الصلب في المباراة.

واحتفظت المباراة لإثارتها حتى الدقائق الأخيرة بعد ان تحصل نجم كريستال بالاس ولفريد زاها على ركلة جزاء في الدقيقة الاخيرة من عمر المباراة، الا ان حارس السيتي ايديرسون تألق وانقذ تسديدة ​ميليفويفيتش​ ليحافظ على نظافة شباكه، وشهدت الدقائق الاخيرة اصابة قوية للنجم البلجيكي ​كيفن دي بروين​، الا انه لم يحصل اي تغيير على مستوى النتيجة وتنتهي بعد ذلك المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

وتتوقف بذلك سلسلة انتصارات السيتي في الدوري الانكليزي الممتاز على 18 انتصار متوالي.