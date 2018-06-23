كروس يعيد ألمانيا للحياة بقذيفة في شباك السويد

حقق المنتخب الألماني فوزًا قاتلًا على نظيره السويدي، بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب “فيشت الأولمبي” بمدينة سوتشي الروسية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، بمونديال روسيا.

وافتتح أولا تويفونين التسجيل للسويد (32)، قبل أن يحرز هدفي ألمانيا كل من، ماركو رويس (48)، وتوني كروس (90+5).

وارتفع رصيد ألمانيا إلى 3 نقاط، في المركز الثاني بالمجموعة السادسة، أمام السويد صاحبة ذات الرصيد، فيما يعتلي المنتخب المكسيكي الصدارة، بـ6 نقاط، وتتذيل كوريا الجنوبية الترتيب بدون نقاط.