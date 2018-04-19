كروتوني يفاجئ اليوفنتوس ونابولي ينعش آماله وقطبي روما يتزاحمان بقوة‎

ضمن فعاليات الجولة 33 من منافسات الدوري الايطالي ” الكالتشيو “، انقاد فريق يوفنتوس متصدر الترتيب لتعادل مخيب خارج ميدانه امام ​كروتوني​ بنتيجة 1 – 1 ليبقى صراع السكوديتو مفتوحا على مصراعيه بينه وبين ​نابولي​ الفائز على ​اودينيزي​ . وسيتواجه الفريقان الاسبوع المقبل لزيادة الحماس في الكالتشيو الايطالي لهذا الموسم .

وفي باقي المباريات ، حقق نادي نابولي فوز مثير امام اودينيزي وبواقع 4-2 ونجح اودينيزي في التقدم في الدقيقة 41 عبر يانكو قبل ان يدرك انسيني التعادل لنابولي في الدقيقة 45 ، وفي الشوط الثاني اشتد الصراع بشكل كبير بين لاعبي الفريقين حيث نجح ايغالسون من منح اودينيزي التقدم مرة اخرى في الدقيقة 55 قبل ان يعود ​راؤول​ البيول ويخطف هدف التعادل لابناء ​ساو باولو​ قبل ان ينجح ​ميليك​ وتونيلي من خطف هدفين آخرين لنابولي في الدقيقتين 70 و75 ليحقق ابناء المدرب ​ماوريسيو ساري​ 3 نقاط ثمينة جداً قلصوا بها الفارق مع اليوفنتوس الى 4 نقاط .

بينما عزز ​نادي روما​ تواجده في المركز الثالث بفوز ثمين امام جنوى وبواقع 2-1 على ارضية ملعب الاولمبيكو وسجل التركي جينكيز اوندير هدف التقدم للذئاب في الدقيقة 17 بعد تمريرة حاسمة من ​كولاروف​ وشهدت الدقيقة 52 هدف عكسي من لاعب جنوى زوكانوفيتش ليمنح روما هدف ثانٍ وبهذا الفوز استعاد روما المركز الثالث من ​انتر ميلان​ ، فيما واصل ​لاتسيو​ صراعه الكبير مع جاره روما وانتر ميلان على المركز الثالث حيث حقق النسور فوز مثير ومجنون امام ​فيورنتينا​ وبواقع 4-3 وسجل اهداف النسور كل من ​لويس البرتو​ في مناسبتين وكاسيريز و​فيليبي اندرسون​ ، فيما سجل فيرتوت ثلاثية للفيولا وانقاد نادي الميلان الى تعادل صعب امام ​تورينو​ وبواقع 1-1 ليستمر الروسونيري في المركز الخامس في جدول الترتيب واهدر ​بيلوتي​ ضربة جزاء لتورينو قبل ان يمنح بونافنتروا التقدم للميلان في الدقيقة 9 وادرك دي سيلفستري هدف التعادل لتورينو ، بينما حقق ​ساسولو​ الفوز امام ​فيرونا​ وبواقع 1-0.