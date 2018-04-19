كروتوني يفاجئ اليوفنتوس ونابولي ينعش آماله وقطبي روما يتزاحمان بقوة‎

ضمن فعاليات الجولة 33 من منافسات الدوري الايطالي ” الكالتشيو “، انقاد فريق يوفنتوس متصدر الترتيب لتعادل مخيب خارج ميدانه امام كروتوني بنتيجة 1 – 1 ليبقى صراع السكوديتو مفتوحا على مصراعيه بينه وبين نابولي الفائز على اودينيزي . وسيتواجه الفريقان الاسبوع المقبل لزيادة الحماس في الكالتشيو الايطالي لهذا الموسم .
وفي باقي المباريات ، حقق نادي نابولي فوز مثير امام اودينيزي وبواقع 4-2 ونجح اودينيزي في التقدم في الدقيقة 41 عبر يانكو قبل ان يدرك انسيني التعادل لنابولي في الدقيقة 45 ، وفي الشوط الثاني اشتد الصراع بشكل كبير بين لاعبي الفريقين حيث نجح ايغالسون من منح اودينيزي التقدم مرة اخرى في الدقيقة 55 قبل ان يعود راؤول البيول ويخطف هدف التعادل لابناء ساو باولو قبل ان ينجح ميليك وتونيلي من خطف هدفين آخرين لنابولي في الدقيقتين 70 و75 ليحقق ابناء المدرب ماوريسيو ساري 3 نقاط ثمينة جداً قلصوا بها الفارق مع اليوفنتوس الى 4 نقاط .
بينما عزز نادي روما تواجده في المركز الثالث بفوز ثمين امام جنوى وبواقع 2-1 على ارضية ملعب الاولمبيكو وسجل التركي جينكيز اوندير هدف التقدم للذئاب في الدقيقة 17 بعد تمريرة حاسمة من كولاروف وشهدت الدقيقة 52 هدف عكسي من لاعب جنوى زوكانوفيتش ليمنح روما هدف ثانٍ وبهذا الفوز استعاد روما المركز الثالث من انتر ميلان ، فيما واصل لاتسيو صراعه الكبير مع جاره روما وانتر ميلان على المركز الثالث حيث حقق النسور فوز مثير ومجنون امام فيورنتينا وبواقع 4-3 وسجل اهداف النسور كل من لويس البرتو في مناسبتين وكاسيريز وفيليبي اندرسون ، فيما سجل فيرتوت ثلاثية للفيولا وانقاد نادي الميلان الى تعادل صعب امام تورينو وبواقع 1-1 ليستمر الروسونيري في المركز الخامس في جدول الترتيب واهدر بيلوتي ضربة جزاء لتورينو قبل ان يمنح بونافنتروا التقدم للميلان في الدقيقة 9 وادرك دي سيلفستري هدف التعادل لتورينو ، بينما حقق ساسولو الفوز امام فيرونا وبواقع 1-0.
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