كرواتيا تُبهر العالم بثلاثية نظيفة امام الارجنتين

ضمن فعاليات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة من ​بطولة كأس العالم 2018​ والمقامة على الاراضي الروسية ، ألحق ​المنتخب الكرواتي​ خسارة قاسية بالمنتخب ​الارجنتين​ي وبواقع 3-0 في مباراة تكتيكية رائعة قدمها ابناء المدرب زالكو داليتش وعانت الارجنتين في مجاراة خصمها حيث قدم لاعبو ​كرواتيا​ اداء مذهل وبدون أي أخطاء إن من حيث الضغط العالي على حامل الكرة أو في الارتداد الهجومي والدفاعي ، فيما غابت فعالية منتخب التانغو والذي بدا تائهاً وبدون أي فعالية وخصوصاً في الشوط الثاني وبهذا الفوز حجزت كرواتيا مكانها في الدور الـ16 وادخلت الارجنتين في مهب الريح .