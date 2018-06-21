كرواتيا تُبهر العالم بثلاثية نظيفة امام الارجنتين

ضمن فعاليات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم 2018 والمقامة على الاراضي الروسية ، ألحق المنتخب الكرواتي خسارة قاسية بالمنتخب الارجنتيني وبواقع 3-0 في مباراة تكتيكية رائعة قدمها ابناء المدرب زالكو داليتش وعانت الارجنتين في مجاراة خصمها حيث قدم لاعبو كرواتيا اداء مذهل وبدون أي أخطاء إن من حيث الضغط العالي على حامل الكرة أو في الارتداد الهجومي والدفاعي ، فيما غابت فعالية منتخب التانغو والذي بدا تائهاً وبدون أي فعالية وخصوصاً في الشوط الثاني وبهذا الفوز حجزت كرواتيا مكانها في الدور الـ16 وادخلت الارجنتين في مهب الريح .
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