كرة ثلج الخلافات تكبر بين بعبدا وعين التينة وسط تلمحيات وتهديدات عالية النبرة

يتصاعد الخلاف بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب حول مواضيع عدة، وينعكس ذلك من خلال تصاريح المقربين من الطرفين ومن خلال عرقلة عمل المؤسسات.

الطريق بين بعبدا وعين التينة لاتزال مقطوعة، وكرة ثلج الخلافات بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب ميشال عون ونبيه بري تكبر شيئا فشيئا.

وزراء ونواب الطرفين وراء متاريسهم والاتهامات باتت علنية وصريحة.

ومن بين مواضيع الخلاف طرح التيار الوطني الحر ادخال تعديلات على قانون الانتخاب وهو ما يرفضه بري جملة وتفصيلا، مستخدما سلاح مفتاح المجلس.

مرسوم الضباط اضاع ضابط الايقاع العلاقة بين رئاستي الجمهورية ومجلس النواب، فالفريقان على موقفهما.

تقرير: ربيع شنطف