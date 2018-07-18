“كرامة بيروت” لافلام حقوق الانسان يفتتح دورته الثالثة: “حرّروا الكلمة”

تحت عنوان “حرروا الكلمة” افتتحت الدورة الثالثة لمهرجان كرامة بيروت لافلام حقوق الانسان في سينما “أمبير سوفيل” بمشاركة ستة عشر فيلما من لبنان ومختلف الدول العربية والاجنبية.

ونظمت هذا الحدث جمعية “961” للفنون وبالتعاون مع مركز الاعلام للامم المتحدة في بيروت وسفارات هولندا وسويسرا، وذلك للاضاءة على قضايا حقوق الانسان والانتهاكات التي تتعرض لها في جميع انحاء العالم.

ويعرض المهرجان مجموعة مختارة من الافلام المشاركة من تسعة بلدان عربية ويتضمن سبعة افلام وثائقية طويلة واربعة وثائقية قصيرة وخمسة روائية يتبعها نقاشات مفتوحة حول هذه الافلام، ويستمر المهرجان اربعة أيام.