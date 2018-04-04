كتلة المستقبل عن “سيدر”: يقدم جرعة دعم كبيرة ومهمة للبنان

عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة وفي نهاية الاجتماع أصدرت بيانا تلاه النائب الدكتور عمار حوري وفي ما يلي نصه:

في بداية الاجتماع توجهت الكتلة بالتهنئة الى اللبنانيين بشكل عام والمسيحيين على وجه الخصوص بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد للطوائف التي تتبع التقويم الغربي، وكذلك للطوائف التي تتبع التقويم الشرقي املة ان تحمل الأيام المقبلة معها التقدم والازدهار والنمو مع استعادة الدولة اللبنانية لدورها وسلطتها الكاملة وهيبتها.

أولاً: عبرت الكتلة عن تقديرها للاحتفال الوطني الجامع الذي شهدته الواجهة البحرية لمدينة بيروت بإطلاق اسم الملك سلمان بن عبد العزيز على أحد اهم وأبرز الشوارع في الواجهة البحرية للمدينة. ولقد ضمّ هذا الاحتفال الوطني مختلف رموز الاطياف والشخصيات السياسية والاجتماعية اللبنانية، مما يؤكد على عمق ورمزية العلاقات العربية التاريخية والاخوية الوثيقة التي تربط بين المملكة العربية السعودية وبين لبنان. وهو يعبر كذلك عمّا يجول في وجدان الشعبين الشقيقين من محبة وتقدير وإدراك لأهمية تعزيز المصالح المشتركة التي تربط بينهما والذي يؤمل منها أن تسهم في تقوية الجهود نحو تعزيز التضامن العربي ونحو استعادة بناء التوازن الاستراتيجي في المنطقة العربية.

ثانياً: في أهمية انجاز الموازنة العامة :

تنوه الكتلة بإقرار الموازنة العامة للعام 2018 في المجلس النيابي في هذا التوقيت بالذات وقبيل انعقاد مؤتمر سيدر في باريس. إنّ من شان هذا الإنجاز إعطاء صورة إيجابية عن عزم لبنان على استعادة الانتظام والانضباط في أوضاعه المالية، وأيضا توجيه رسالة جادة وقوية عن توجهه وعزمه على التقدم على مسار إقرار وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية على مختلف الصعد المالية والإدارية من اجل تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والنقدي والاجتماعي في لبنان.

ثالثاً: في أهمية انعقاد مؤتمر سيدر:

تعتبر الكتلة ان انعقاد مؤتمر سيدر من شانه ان يقدم جرعة دعم كبيرة ومهمة للبنان في هذه الظروف الدقيقة في لبنان والمنطقة، وعلى وجه الخصوص ان الحكومة تحمل معها الى المؤتمر حزمة من المشاريع الإنمائية من شانها إذا ما جرى إقرارها وتم التقدم على مسارات تنفيذها ان تدفع بالعجلة الاقتصادية الى الامام وتساعد على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي المستدام ومجالات التنمية المناطقية وزيادة التدفقات المالية الى لبنان. وكذلك في تحسين مستويات ونوعية عيش اللبنانيين، وذلك بالتوازي مع الالتزام الكامل للبنان للسير قدماً في تنفيذ البرامج الإصلاحية الضرورية التي يحتاجها للإعداد والتلاؤم مع مقتضيات النمو والاستقرار والازدهار في المرحلة القادمة.

رابعاً: في مناصرة الشعبين الفلسطيني والسوري:

تستنكر الكتلة استنكارا شديد اللهجة القمع الوحشي الاجرامي الإسرائيلي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني لقمع تعبيره السلمي والإنساني لمناسبة يوم الأرض والذي أسفر وحتى الآن عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.

ان كتلة المستقبل تتوجه بالتحية والاكبار والمساندة للشعب الفلسطيني البطل الذي يواجه ويتحدى يوميا الاجرام الإسرائيلي متمسكا بأرضه ومحافظاً على عزيمته وإرادته من أجل استرجاع حقوقه المسلوبة في أرضه وفي حقّه في العيش الكريم.

إن هذه الجريمة الاسرائيلية المستمرة والمتمادية توجب تحركاً عربياً ودولياً حاسماً وفورياً على جميع المستويات يمنع اسرائيل من المضي والاستمرار في عدوانها وجرائمها.

كما تستنكر الكتلة من جهة أخرى استنكارا شديدا الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري في الغوطة الشرقية وباقي المناطق السورية التي ما تزال تتعرض للتدمير والابادة وللتهجير بهدف التغيير الديمغرافي بشكل وحشي لم تشهده الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.