كتلة اللقاء الديمقراطي للإسراع في تشكيل الحكومة مع احترام نتائج الانتخابات

اجتماع كتلة اللقاء الديمقراطي في كليمونصو جاء بعد ساعات على لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب السابق وليد جنلاط، ولا شك ان نتائج اللقاء بين عون وجنبلاط قد انعكس على اجتماع الكتلة الذي عقد برئاسة النائب تيمور جنبلاط.

مصادر المجتمعين أبلغت تلفزيون المستقبل ان اللقاء لايزال متمسكا بالتمثيل الدرزي الكامل في الحكومة بمعنى انه اذا كانت الحكومة من ثلاثين وزيرا فسيمثل جنبلاط بثلاثة وزراء دروز وهو من يسميهم.

المصادر أشارت الى ان ما حصل في بعبدا عبر عنه جنبلاط صراحة بعد لقائه عون ولا جديد في الشأن الحكومي.

كما شددت على ان اللقاء الديمقراطي ملتزم الخطاب التهدوي لكن من دون التنازل عن أي من مطالبه، لافتة الى ان اجتماع الكتلة كان مقررا قبل الاتفاق على موعد بين جنبلاط وعون وهو يأتي في اطار القرار المتخذ بان تجتمع الكتلة كل خمسة عشر يوما.

انطلاق مرحلة جديدة من النضال السياسي والعمل التشريعي، هو ما اعلنته الكتلة التي وصفت مرسوم التجنيس بالمريب، مؤكدة تحضيرها لاقتراح قانون متعلق بتجنيس الام اللبنانية المتزوجة من غير لبناني لاولادها.

كما دعت الكتلة الى الافراج عن المراسيم المتعلقة بالناجحين في مجلس الخدمة المدنية.