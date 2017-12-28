كبارة: لن نتهاون في قضية التلوث الذي يجتاح طرابلس

أكد وزير العمل محمد كبارة “أننا لن نتهاون في قضية التلوث الذي يجتاح طرابلس من خلال الروائح الكريهة التي تصدرها النفايات”، لافتا الى “أننا سننتظر بعد قرار إتحاد بلديات الفيحاء بإقفال معمل الفرز، لنرى إذا كانت الروائح تصدر منه، لنبني على الشيء مقتضاه”.

وقال كبارة في تصريح اليوم: “لقد رفعنا الصوت أكثر من مرة في مجلس الوزراء من أجل إيجاد حل جذري لمعالجة أزمة مكب النفايات في طرابلس، وأنا أتابع هذا الأمر شخصيا مع رئيس الحكومة سعد الحريري الذي وعدني خيرا، لأن الحلول المجتزئة لم تعد تنفع ويجب أن يكون هناك حلا جذريا لهذا المكب، كما يجب أن يصار الى دراسة وضع معمل الفرز من جديد لادخال التحسينات عليه أو تزويده بالمعدات والفلاتر التي تمنع إنتشار الروائح لأنه أيضا لا يجوز ان تبقى طرابلس من دون فرز”.

وختم كبارة: “إن صحة أبناء طرابلس فوق أي مصلحة أخرى، لذلك فإننا سنبقى على تماس مباشر مع المواطنين لمتابعة كل التفاصيل المتعلقة بهذه الأزمة، وصولا الى حلها بشكل نهائي”.