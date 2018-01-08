كاين : كوتينيو تعامل مع الوضع بكل احترافية

دافع الدولي الانكليزي هاري كين نجم نادي توتنهام الانكليزي عن الطريقة التي رحل بها الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو نجم ليفربول الى صفوف نادي برشلونة الاسباني ، مشيراً الى ان نجم السيليساو قد تعامل بإحترافيه كبيرة مع الريدز خلال الستة أشهر الأخيرة .
وقال كين لوسائل الإعلام الإنكليزية قائلاً :” رحيل كوتينيو ؟ اذا كانت هذه رغبته ، فلماذا يتم منعه ؟! في النهاية لن يبقى ، وعندما يلعب المباريات قلبه لن يكون هنا “.
واضاف :” بالنسبة لي كوتينيو تعامل مع الوضع بكل احترافية خلال الستة أشهر التي لعبها هذا الموسم مع ليفربول “.
وتابع :” ليفربول حصل على مبلغ مالي كبير من البرشا ، لا يمكنني ان اقول ان الفريق الانكليزي كان عاجز عن منعه من الرحيل لكن اذا كان اللاعب يريد الرحيل فمن الافضل ان تفتح له الطريق “.
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