كاين : كوتينيو تعامل مع الوضع بكل احترافية

دافع الدولي الانكليزي هاري كين نجم نادي ​توتنهام​ الانكليزي عن الطريقة التي رحل بها الدولي البرازيلي فيليب ​كوتينيو​ نجم ​ليفربول​ الى صفوف نادي ​برشلونة​ الاسباني ، مشيراً الى ان نجم السيليساو قد تعامل بإحترافيه كبيرة مع الريدز خلال الستة أشهر الأخيرة .

وقال كين لوسائل الإعلام الإنكليزية قائلاً :” رحيل كوتينيو ؟ اذا كانت هذه رغبته ، فلماذا يتم منعه ؟! في النهاية لن يبقى ، وعندما يلعب المباريات قلبه لن يكون هنا “.

واضاف :” بالنسبة لي كوتينيو تعامل مع الوضع بكل احترافية خلال الستة أشهر التي لعبها هذا الموسم مع ليفربول “.

وتابع :” ليفربول حصل على مبلغ مالي كبير من البرشا ، لا يمكنني ان اقول ان الفريق الانكليزي كان عاجز عن منعه من الرحيل لكن اذا كان اللاعب يريد الرحيل فمن الافضل ان تفتح له الطريق “.