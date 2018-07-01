كانوا يريدون هاتفه فأخذوا أسنانه أيضا!

تعرض رجل يبلغ من العمر 37 عاما لهجوم على يد عدة أشخاص منتصف ليل يوم الجمعة الماضي في أوبرفيلييه بحي سان دنيس في العاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت الشرطة أن أفراد العصابة كانوا يريدون أخذ هاتف الرجل لكنهم لاحظوا أن لديه طقم أسنان من ذهب فقرروا أخذ الطقم كذلك.

وأضافت أن المهاجمين قاموا بنزع تلك الأسنان بالقوة دون استخدام أي ملقط، حسب ما نقل عنها موقع 20 مينوت الإخباري الفرنسي.

وذكر الموقع أن الضحية تعرض كذلك للضرب، ونقل إلى مستشفى سان دنيس، لكن ما حدث لا يمثل خطرا على حياته.

يشار إلى أن أحداث سرقة أو نشل هواتف المارة تنتشر في كثير من المدن العالمية الكبيرة.