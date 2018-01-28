كاميرا “المستقبل” في الصين للتحري عن تقنية التجميد لعلاج السرطان

يزرع مستشفى فودا في الصين المتخصص بعلاج مرض السرطان الأمل لدى المرضى من خلال تقنية التجميد nanoknife .

وفي التفاصيل، حمل ابراهيم السرطان في احشائه الى ان قرر السفر من السعودية عبر القارات طالبا العلاج ولو حتى في الصين، حيث وصل إلى مستشفى فودا الذي يتبنى الاطباء فيها نظريات يعتقدون انها سبب نجاحهم المباشر في علاج حالات مستعصية من الاورام الخبيثة من خلال تقنية التجميد والنانو نايف بالاضافة الى العلاج المناعي.

ويمر العلاج بمراحل عدة، فبعد التشخيص ودراسة الحالة ومعرفة حجم الورم يبدأ الاطباء بالتحضير لاجراء تقنية التجميد.

أما استئصال الورم من خلال عملية جراحية بجرح يكاد لا يذكر والعلاج الكيماوي تقنيات تستخدم ايضا في بعض الحالات بالاضافة الى التقنيات الجديدة.

فيما يشير فريق اطباء فودا الى ان الحالات الاكثر نجاحا تلك التي تتعلق بعلاج سرطان البنكرياس والرئة والكبد والثدي

وأكد رئيس الاطباء في مستشفى فودا كيتشنغ شو أنه كان يعاني من سرطان الكبد لفترة طويلة، مؤكداً ان الشفاء من المرض ليس مستحيلا لكن اهم عوامل النجاح عبر اكتشاف المرض في مراحل مبكرة والتركيز على راحة المريض النفسية.

وأضاف: “لأنني اكره العلاج الكيماوي وما يخلفه من آثار جانبية، اجريت علاج التجميد وتم استئصال الورم وتجميد الخلايا البسيطة المحيطة به لضمان السيطرة على انتشار الخلايا السرطانية وعدم عودتها مرة اخرى.. وها أنا أمامكم الآن بصحة جيدة”.

يذكر أن نفقة العلاج تترواح بين 15 الفا الى ثلاثين الف دولار للجلسة الواحدة، ومع اختلاف حجم الورم يزيد عدد الجلسات، الأمر الذي يشكل احيانا عائقا امام البعض خصوصا الذين يتكبدون معاناة السفر وتكاليفه.

هذا وتجري تجارب علمية باستمرار على مراكز الابحاث العالمية لمحاربة مرض السرطان وها هو العلاج المناعي والتجميد يعطي بصيص امل لكل المرضى الذين اصطدموا بحائط اليأس.