كافاني يرسل رونالدو إلى المطار.. ويلحقه بميسي

تأهل منتخب أوروغواي إلى دور الثمانية لمونديال روسيا بعد فوزه على نظيره البرتغالي 2 – 1 يوم السبت على ملعب فيشت في سوتشي ضمن فعاليات دور الستة عشر للبطولة.

ويدين منتخب أوروغواي بالفضل في هذا الفوز لإدينسون كافاني، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي سجل هدفي الفريق في الدقيقتين السابعة و62 وتكفل بيبي مدافع بشكتاش التركي بتسجيل الهدف الوحيد للبرتغال في الدقيقة 55.

ويلتقي منتخب أوروغواي في دور الثمانية مع نظيره الفرنسي الذي فاز في وقت سابق على الأرجنتين 4- 3. والتقى المنتخبان مرتين من قبل، لكن المباراة هي أول مواجهة تجمع بينهما في كأس العالم.

وتصدر منتخب أوروغواي المجموعة الأولى للمونديال برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات، فيما حلت البرتغال في المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد خمس نقاط من انتصار وحيد وتعادلين.

ويشارك منتخب أوروغواي في المونديال للمرة الثالثة عشرة، وكانت أبرز إنجازاته الفوز باللقب مرتين في نسختي 1930 و1950، أما منتخب البرتغال فيشارك للمرة السابعة، وكانت أبرز إنجازاته احتلال المركز الثالث في نسخة 1966.

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