كافاني يؤكد طي صفحة الخلاف “المضخّم” مع نيمار

وقال كافاني بعيد وصول منتخب بلاده إلى كراكاس لمواجهة فنزويلا ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا: “هذه الأمور جزء من كرة القدم. تضخّم في بعض الأحيان (…) بشكل أكبر مما هي عليه في الواقع. كل هذه الأمور تحل في غرف الملابس. كل مشكلة لها حل، من الآن وصاعدا، كل شيء هادئ”.

وأثير الجدل حول هوية من يتولى تنفيذ ركلات الجزاء التي ينالها فريق العاصمة، في المباراة التي فاز فيها سان جيرمان على ليون (2-صفر). وفي تلك المباراة، تحصّل زميل كافاني ونيمار، الفرنسي كيليان مبابي، على ركلة جزاء طلب نيمار تنفيذها، ليواجه برفض من قبل كافاني الذي أهدر المحاولة.

والسبت الماضي، بدا أن الجدل حول منفذ الركلات قد حسم، بعدما تولى نيمار تسديد الركلة التي احتسبت لفريقه ضد بوردو خلال الفوز الساحق لفريقه 6-2، من دون أن يعترض كافاني على ذلك.

واعتبر كافاني الثلاثاء أن الأهم هو “الكفاح من أجل هدف واحد”.

ومنذ رحيل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن فريق العاصمة الفرنسية عام 2016، تولّى كافاني تنفيذ ركلات الجزاء لصالح فريقه.