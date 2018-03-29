كاظم الساهر يتقدم نجوم افتتاح الدورة 17 لـ”موازين”

يحيي الفنان العراقي كاظم الساهر والهولندي مارتن جاريكس أولى سهرات مهرجان “موازين إيقاعات العالم” في المغرب في دورته الـ17 التي تنطلق في حزيران.

ويضم اليوم الأول للمهرجان، في حزيران، سبع حفلات تقام بالتزامن على خمس مسارح.

ويقدم الساهر حفله ضمن برنامج الموسيقى الشرقية بالمهرجان في فضاء النهضة بينما يقدم جاريكس حفله ضمن برنامج الموسيقى الدولية على منصة السويسي.

وفي المساء ذاته يقدم عازف الجيتار الغاني إيبو تيلور حفله على مسرح “أبو رقراق” ضمن برنامج الموسيقى الأفريقية فيما يقف عازف الكمان اللبناني من أصل أرميني آرا ماليكيان على مسرح محمد الخامس ضمن برنامج “الاكتشافات”.

ومهرجان موازين إيقاعات العالم الذي تأسس في 2001 وتنظمه جمعية “مغرب الثقافات” هو أبرز حدث فني في المغرب، يجذب إليه كل عام مجموعة كبيرة من نجوم الموسيقى والغناء بالعالم.

وكانت إدارة المهرجان أعلنت في وقت سابق عن انضمام المطربة اللبنانية ماجدة الرومي والموسيقي الأمريكي برونو مارس إلى برنامج هذا العام الذي يمتد من 22 إلى 30 حزيران.