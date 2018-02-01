كارلو أنشيلوتي يعتقد أن ريال يمكنه الفوز بدوري الأبطال

يرى مدرب نادي ​ريال مدريد​ السابق ​كارلو أنشيلوتي​ أن ​كريستيانو رونالدو​ سيتمكن من تحقيق لقب ثالث متتالي للنادي الملكي في ​دوري الأبطال الأوروبي​. ويعتقد أنشيلوتي أن المدرب ​زين الدين زيدان​ سوف يركّز كليًا على دوري الأبطال بعد أن خرج من ​كوبا ديل راي​ وكونه يبعد 19 نقطة عن صدارة ترتيب الدوري الأسباني. وقال انشيلوتي الى Corriere dello Sport: “لا أعتقد أن ريال يمر في أزمة حاليًا. لم يعد يتبقى له سوى دوري الأبطال كي يفوز بها وسوف يركّز على ذلك. علينا أن ننتبه على ما سيقوم به زيدان في هذه البطولة. في حال تمكن ريال من الفوز على نادي باريس سان جيرمان سيكون من الصعب إيقافه بعد ذلك خاصة أنه لديه لاعب إسمه كريستيانو رونالدو والذي لا يحب ابدًا الخسارة”.