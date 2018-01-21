كارلوس ساينز يفوز بلقب رالي دكار

نجح سائق السباقات الاسباني المخضرم ​كارلوس ساينز​ بحسم منافسات ​سباق رالي دكار​ ، و ذلك عقب تحقيقه لقبه الثاني في السباق ، الذي انتقل إلى أميركا الجنوبية من افريقيا في 2009 لأسباب أمنية ، بعدما تفوق على القطري ​ناصر العطية​ سائق تويوتا صاحب المركز الثاني ،فيما اقتنص الجنوب افريقي ​جينيل دي فيليرز​ المركز الثالث في الترتيب العام على حساب بيترهانسل.

ونال النمساوي ​ماتياس فالكنر​، وصيف بطل العام الماضي خلف زميله البريطاني ​سام سندرلاند​، لقبه الأول في منافسات الدراجات النارية بينما هو اللقب 17 على التوالي لفريق (كي.تي.إم).

وفاز الروسي ​إدوارد نيكولاييف​ بفئة الشاحنات مع كاماز للعام الثاني على التوالي والثالث بصفة عامة. وحصد التشيلي إيناسيو كاسالي لقب الدراجات النارية الرباعية للمرة الثانية.

يذكر ان فريق بيجو ، الفائز بآخر لقبين مع الفرنسي ​ستيفان بيترهانسل​ ، قرر عدم المشاركة في سباق التحمل بعد نسخة العام الحالي.