كارلوس ساينز يفوز بلقب رالي دكار

نجح سائق السباقات الاسباني المخضرم كارلوس ساينز بحسم منافسات سباق رالي دكار ، و ذلك عقب تحقيقه لقبه الثاني في السباق ، الذي انتقل إلى أميركا الجنوبية من افريقيا في 2009 لأسباب أمنية ، بعدما تفوق على القطري ناصر العطية سائق تويوتا صاحب المركز الثاني ،فيما اقتنص الجنوب افريقي جينيل دي فيليرز المركز الثالث في الترتيب العام على حساب بيترهانسل.
ونال النمساوي ماتياس فالكنر، وصيف بطل العام الماضي خلف زميله البريطاني سام سندرلاند، لقبه الأول في منافسات الدراجات النارية بينما هو اللقب 17 على التوالي لفريق (كي.تي.إم).
وفاز الروسي إدوارد نيكولاييف بفئة الشاحنات مع كاماز للعام الثاني على التوالي والثالث بصفة عامة. وحصد التشيلي إيناسيو كاسالي لقب الدراجات النارية الرباعية للمرة الثانية.
يذكر ان فريق بيجو ، الفائز بآخر لقبين مع الفرنسي ستيفان بيترهانسل ، قرر عدم المشاركة في سباق التحمل بعد نسخة العام الحالي.
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