كارثة إنسانية تهدد عشرات آلاف النازحين من درعا

قبيل انعقاد مؤتمر “آستانا” الذي حُدد موعده في الثلاثين من تموز المقبل في سوتشي بحضور الدول الثلاث الضامنة، تحاول روسيا بسط سيطرتها على الجنوب السوري الذي انقلبت عليه ووضعته خارج مناطق خفض التصعيد الا أن أنقرة سارعت وحملت موسكو ومعها واشنطن وطهران المسؤولية عن هجمات قوات الأسد في المنطقة.

حتى هدنة الإثنتي عشرة ساعة التي توسطت الأردن من أجل تطبيقها في درعا خرقتها قوات الأسد والميليشيات المساندة مع استمرار الهجوم المركز على كتيبة الدفاع الجوي التي تعد منفذا نحو الحدود الأردنية، أمر دفع بعمان مرة أخرى الى التحرك والتوصل الى هدنة ثانية بحسب ما أفادت مصادر رسمية تمهيدا لعملية مصالحة بين المعارضة والنظام.

ومع استمرار حملة القصف بالبراميل المتفجرة والقنابل العنقودية على الأحياء السكنية في درعا وريفها، تصاعدت عمليات النزوح الواسعة باتجاه الأردن وسط أوضاع إنسانية صعبة يواجهها أكثر من ستة وستين ألف نازح عالقين بسبب إغلاق الحدود في وقت تحدث ناشطون عن وفاة خمسة أطفال بسبب انعدام العقاقير الطبية بعدما لدغتهم العقارب.

وفيما حضت الأمم المتحدة عمان على فتح الحدود أمام السوريين الفارين من القصف الشديد أكدت توقف عمليات الإغاثة، وسط تحذيرات من وقوع كارثة إنسانية كبرى.