كابيلو يكشف عن أفضل لاعب دربه طوال مسيرته

كشف المدرب الإيطالي ​فابيو كابيلو​ عن أن الظاهرة البرازيلي ​رونالدو نازاريو​ هو “أفضل لاعب” قام بتدريبه طوال مسيرته.

وقال كابيلو في حديث لموقع الصحافي الإيطالي جانلوكا دي مارزيو: “أفضل لاعب قمت بتدريبه هو رونالدو، بالرغم من أني اضطررت لبيعه للفوز بالبطولة الإسبانية مع ​ريال مدريد​”.

أضاف: “وزنه كان 96 كيلو جرامًا، وعندما فاز ب​كأس العالم​ في ​كوريا​ و​اليابان​، قال لي إن وزنه كان 84 كيلو جرامًا، لقد طلبت منه أن يخفض وزنه إلى أقل من 88”.

وأنهى الظاهرة رونالدو مسيرته الكروية باعتزاله في الـ14 من شباط 2011، بعدما لعب لأندية ​كروزيرو​ البرازيلي، و​آيندهوفن​ الهولندي و​برشلونة​ الإسباني و​إنتر ميلان​ الإيطالي وريال مدريد الإسباني وإيسي ميلان الإيطالي وأخيرا ​كورنثيانز​ البرازيلي.