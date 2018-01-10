كأس ملك اسبانيا: اتلتيكو مدريد يجدد فوزه امام لييدا ويكتسحه بثلاثية

كرر أتلتيكو مدريد تفوقه على ضيفه ييدا إسبورتيو، أحد أندية الدرجة الثالثة، وفاز عليه بثلاثية نظيفة مساء اليوم الثلاثاء في إياب ثمن نهائي كأس الملك خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، ليحجز مقعده في ربع النهائي كأول المتأهلين لهذا الدور.

وبعد شوط أول سلبي بين الفريقين، جاءت ثلاثية “الروخيبلانكوس” في الشوط الثاني وحملت توقيع كل من البلجيكي يانيك كاراسكو والفرنسي كيفين جاميرو والوافد الجديد فيكتور ماتشين “فيتولو” في الدقائق 57 و74 و81 على الترتيب.

وكان الفريق المدريدي قد قطع شوطا كبيرا في التأهل ضمن الثمانية الكبار بعد أن فاز في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي خارج قواعده برباعية نظيفة، ليتأهل بإجمالي المواجهتين بنتيجة كبيرة (7-0).