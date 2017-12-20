كأس ايطاليا : نابولي يتخطى عقبة اودينيزي ويحجز مقعده بين الكبار

ضمن فعاليات الدور الـ16 من منافسات ​كأس ايطاليا​ ، حسم ​نادي نابولي​ تأهله الى الدور ربع النهائي بعد ان حقق فوزاً مستحقاً امام ​اودينيزي​ وبواقع 1-0 في مباراة كبيرة قدمها ابناء المدرب ساري وسط عجز كامل للاعبي اودينيزي في مجاراة خصمهم .

وفي الشوط الاول سيطر لاعبو نابولي على مجرياته بشكل كامل وسط عجز لاعبي اودينيزي في مجاراة خصمهم حيث تمركز ابناء المدرب ​ماسيمو اودو​ في مناطقهم الدفاعية وسط معاناة في امكانية فرض ايقاعهم الهجومي ، وكان لابناء المدرب ساري بعض الفرص الخطرة ولكن التكتل الدفاعي للاعبي اودينيزي صعّب من مهمة ابناء ​ساو باولو​ حيث وجدوا مساحات قليلة ، وبدوره اعتمد لاعبو اودينيزي على الهجمات المرتدة ولكن خطورتهم ظلت محدودة وبدون اي خطورة حقيقية ، فيما اخفق لاعبو نابولي في تهديد مرمى الحارس سكوفيه من جراء التنظيم الدفاعي الكبير للاعبي اودينيزي ولينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو نابولي خطورتهم على مرمى الخصم ولكن التركيز غاب عن ابناء المدرب ساري حيث اقتصرت خطورتهم على بعض المحاولات ، ولجأ بعدها مدرب نابولي الى ادخال كل من انسيني وميرتينز من اجل قلب المواجهة رأساً على عقب في ظل التكتل الدفاعي للاعبي اودينيزي والذي اعتمد لاعبوه على الهجمات المرتدة ولكن خطورتهم كانت جزئية وغير معبرة ، وتوالت فرص لاعبي نابولي واثمر هذا الضغط عن هدف السبق في الدقيقة 72 عبر البديل انسيني ليؤكد تفوق نابولي في هذا اللقاء وبعدها حاول لاعبو اودينيزي القيام بردة فعل سريعة من اجل ادراك التعادل، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة ضغط لاعبو نابولي بقوة من اجل خطف هدف ثانٍ ولكن محاولات ابناء المدرب ساري باءت بالفشل وبدوره لم ينجح لاعبو اودينيزي في القيام بأي مبادرة هجومية لتنتهي المباراة بفوز نابولي وبواقع 1-0