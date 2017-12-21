كأس ايطاليا : اليوفنتوس يتخطى عقبة جنوى ويواصل زحفه للقب‎

ضمن فعاليات الدور الـ16 من منافسات ​كأس ايطاليا​ ” ، حجز نادي ال​يوفنتوس​ مقعده في الدور ربع النهائي بفوز مستحق امام جنوى وبواقع 2-0 وقدم لاعبو السيدة العجوز اداء متوسط ولكنهم نجحوا في خطف الفوز وتأكيد وجودهم في الدور ربع النهائي.

وفي الشوط الاول فرض لاعبو اليوفنتوس ايقاعهم الهجومي على خصمهم وسط تمركز لاعبي جنوى في مناطقهم الخلفية لدرء الخطر المحدق على مرماهم وشكل ابناء المدرب ماسيمليانو اليغري خطورة كبيرة وتنوعت هجماتهم وكان ​دوغلاس كوستا​ قريب من خطف هدف التقدم ولكن الحارس لامانا نجح في التصدي له ببراعة كبيرة ، وبعدها سنحت للجناح ​بيرنارديسكي​ فرصة اخرى خطيرة ولكن تسديدته مرت بمحاذاة القائم ، وبدوره لم ينجح لاعبو جنوى في تهديد مرمى الحارس ​تشيزني​ حيث غابت خطورتهم بشكل كبير وسط سيطرة البيانكونيري على مجريات اللقاء وكان بيرنارديسكي قريب من منح السيدة العجوز التقدم ولكن محالة الدولي الايطالي باءت بالفشل قبل ان ينجح ​باولو ديبالا​ من خطف هدف التقدم في الدقيقة 42 بعد تمريرة حاسمة من ​ماركيزيو​ لينتهي هذا الشوط بتقدم اليوفنتوس وبواقع 1-0 .

وفي الشوط الثاني حاول لاعبو جنوى تغيير الصورة التي ظهروا بها حيث نجحوا في فرض ايقاعهم الهجومي في ظل اعتماد لاعبي السيدة العجوز على الهجمات المرتدة وكان بينتاكور قريب من خطف هدف ثانٍ لليوفي ولكن تسديدته مرت بمحاذاة القائم ، وبدوره انقذ الحارس تشيزني تسديدة قوية من غالابينوف ليحرم جنوى من هدف التعادل ، وواصل جنوى خطورته وسنحت للاعب غالابينوف فرصة اخرى ولكن تسديدته مرت بمحاذاة القائم وبعدها هدأت وتيرة اللقاء بشكل كبير من الجانبين حيث احتدم الصراع اكثر في وسط الملعب ولم تنجح تبديلات مدرب جنوى في تحسين مردود فريقه الهجومي اكثر ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة تحصّل اليوفي على بعض الفرص الخطرة ونجح البديل ​غونزالز هيغواين​ من خطف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 76 ليدخل لاعبي جنوى في مهب الريح وبعدها حاول ابناء المدرب بالارديني الضغط بقوة ولكن محاولات لاعبي جنوى باءت بالفشل وبدوره كان للاعبي السيدة العجوز بعض الفرص الخطرة ولكن الحظ عاندهم لتنتهي المباراة بفوز اليوفنتوس وبواقع 2-0