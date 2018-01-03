كأس ايطاليا : اتلانتا يقصي نابولي ويحجز مقعداً في نصف النهائي‎

ضمن فعاليات الدور ربع النهائي من منافسات ​كأس ايطاليا​ ، تمكن نادي ​اتلانتا​ من اقصاء ​نادي نابولي​ بعد ان هزمه وبواقع 2-1 على ارضية ملعب الساو باولو ليحقق ابناء المدرب ​غاسبريني​ مفاجاة مدوية بعد ان حرم نابولي من مواصلة صراعه في الجبهة المحلية ليودع ابناء المدرب ساري المنافسة في الدور ربع النهائي وبهذا الفوز حسم اتلانتا تأهله الى الدور نصف النهائي ليضرب موعداً مع الفائز بين ​اليوفنتوس​ وتورينو .

وفي الشوط الاول نجح لاعبو نابولي من فرض افضليتهم في اللقاء وسط تمركز لاعبي اتلانتا في مناطقهم الدفاعية ، وبدأت المباراة بطريقة بطيئة من الجانبين حيث ساد الحذر والترقب مجرياته قبل ان يبدأ ابناء المدرب ​ماوريسيو ساري​ بالضغط في ظل سيطرة اصحاب الارض ، وكان للاعبي نابولي بعض الفرص الخطرة حيث شكل ​كاليخون​ وزيلنسكي الخطورة الابرز عبر توغلاتهم على الاطراف وبدوره اعتمد لاعبو المدرب غاسبريني على الهجمات المرتدة ولكن خطورة لاعبي اتلانتا كانت محدودة من جراء التنظيم الدفاعي للاعبي نابولي ، ومع مرور الوقت واصل لاعبو نابولي ضغطهم ولكن بغياب الفرص الحقيقة في ظل التكتل الدفاعي للاعبي اتلانتا في مناطقهم الدفاعية ولينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبدأ الشوط الثاني بطريقة سريعة من قبل لاعبي اتلانتا حيث نجح كاستاني من خطف هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 50 ليباغت نابولي وحاول بعدها المدرب ساري اجراء التعديلات في صفوف فريقه من اجل تدارك الوضع حيث ادخل كل من ميرتنيز وانسيني من اجل تحسين المردود الهجومي لفريقه ، وسيطر لاعبو نابولي على مجريات اللقاء بشكل كبير ولكن خطورتهم اقتصرت على بعض الهجمات حيث نجح التكتل الدفاعي للاعبي اتلانتا في الحدّ من خطورة لاعبي نابولي وبدوره شكل لاعبو المدرب غاسبريني بعض الهجمات المرتدة الخطرة حيث كانوا قريبين من خطف هدف ثانٍ ولكن الحارس سيبي نجح في التصدي لهم ولم يشهد هذا الشوط فرص خطرة من قبل لاعبي نابولي ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة رمى ابناء المدرب ماوريسيو ساري كل ثقلهم الهجومي من اجل معادلة النتيجة بين جماهيرهم ولكن الفعالية الهجومية آلت للاعبي اتلانتا حيث تمكن ​غوميز​ من خطف هدف ثانٍ لفريقه قبل ان يقلص ​ميرتينز​ الفارق في الدقيقة 85 لتنتهي المباراة بفوز اتلانتا وبواقع 2-1 .