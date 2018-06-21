كأس العالم في روسيا تحطم الأرقام القياسية

سجلت ​كأس العالم 2018​ في ​روسيا​ أرقاما قياسية من حيث المشاهدة، بعد أن حققت أعلى الارقام بمتابعتها من قبل 7.7 مليون مشاهد حتى الان، رغم أن البطولة لا تزال في مرحلة المجموعات.

وذكر موقع “إندبندنت” البريطانية أنه تم جمع البيانات من قبل “Conviva” شركة التحليلات التي تعمل مع العديد من ناشري البث المباشر في كأس العالم، بما في ذلك Fox Telemundo وNBC وHulu وSky، والتي أشارت إلى أنه في مونديال “جنوب إفريقيا 2010” كان هناك 1.5 مليون مشاهد عالمي لكأس العالم، ثم شاهد مونديال “البرازيل 2014” نحو 3.2 مليون، وهذا العام قفزت الأرقام إلى 7.7 مليون مشاهد.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) قد أشارت إلى أن فوز ​إنكلترا​ على تونس (2-1) تابعه 3 ملايين مشاهد من خلال منصة “iPlayer” فقط.