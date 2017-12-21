كأس الرابطة : تشيلسي يعبر بصعوبة امام بورنموث وخروج مدوي لليونايتد‎

ضمن فعاليات الدور ربع النهائي لمنافسات ​كأس الرابطة الانكليزية​ والمعروفة بـ ” كارابوا كاب ” ، حقق ​نادي تشيلسي​ فوزاً صعباً امام ​بورنموث​ وبواقع 2-1 ليحسم تأهله الى الدور نصف النهائي وكانت المباراة صعبة على البلوز وخصوصاً في الشوط الثاني قبل ان ينجح موراتا من خطف هدف قاتل في الدقيقة الاخيرة ليهدي فريقه بطاقة التأهل .

وفي الشوط الاول سيطر لاعبو البلوز على مجريات اللقاء وسط تمركز لاعبي بورنموث في مناطقهم الدفاعية وضغط لاعبو المدرب ​كونتي​ بقوة ونجح ويليان من خطف هدف التقدم في 13 بعد تمريرة حاسمة من ​فابريغاس​ ، وهذا الهدف اعطى لاعبو تشيلسي اريحية كبيرة حيث حافطوا على سيطرتهم وحاولو زايدة غلتهم من الاهداف وسط قلة حيلة لاعبي بورنموث ، وكان ​باتشواي​ قريب من خطف هدف ثانٍ لفريقه ولكن تسديدته تصدى لها احد مدافعي بورنموث ببراعة كبيرة لينقذ فريقه من هدف محقق ، وبدروه نجح الحارس ​ارتور​ بوروك من تصدي لتسديدة قوية من ويليان ليحرمه من تعزيز تقدم فريقه اكثر ولم ينجح لاعبو برونموث في الوصول الى مرمى الحارس ​كاباليرو​ لينتهي هذا الشوط بتقدم البلوز وبواقع 1-0.

وبدأ الشوط الثاني بسيطرة ميدانية للاعبي بورنموث وسط تراجع لاعبي البلوز الى الوراء حيث اغلق ابناء المدرب كونتي مناطقهم بإحكام وساد الحذر والترقب بداية هذا الشوط ورغم استحواذ وسيطرة لاعبي بورنموث الا ان خطورتهم ظلت غائبة وبدون اي فعالية تذكر ، وليبدأ بعدها المدرب كونتي في اجراء التبديلات في صفوف فريقه لتحسين من مردود الفريق اكثر حيث ادخل كل من هازارد وباكايوكو وموراتا ولكن خطورة البلوز ظلت غائبة في ظل تفوق لاعبي بورنموث في صناعة الفرص ولكن اللمسة الاخيرة غابت عن لاعبي المدرب ادي هوي ، وتميز لاعبو البلوز بأداء دفاعي محكم حيث اغلقوا جميع المنافذ بوجه لاعبي الخصم ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة ضغط لاعبو برونمث بقوة وتحصّلوا على العديد من الفرص الخطرة ونجح غوسلينغ من خطف هدف التعادل في الدقيقة 90 بعد تمريرة حاسمة من ايبي ولكن فرحتهم لم تدم طويلاً حيث نجح موراتا من خطف هدف قاتل في الدقيقة 91 بعد تمريرة حاسمة من هازارد لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي وبواقع 2-1 .

وفي مباراة اخرى ، نجح ​بريستول سيتي​ من تحقيق المفاجأة بعد ان نجح في اقصاء ​مانشستر يونايتد​ بهدف قاتل في الدقائق الاخيرة وكانت المباراة قوية بشكل كبير من الجانبين وتحصّل لاعبو الفريقين على العديد من فرص التسجيل وكان لاعبو بريستول نداً قوياً امام لاعبي ​الشياطين الحمر​ وبعد شوط اول سلبي وخطورة ابرز للاعبي بريستول نجح ​بريان​ من منح بريستول التقدم في الدقيقة 51 بعد تمريرة حاسمة من باك ولكن فرحتهم لم تدم طويلاص حيث نجح ابراهيموفيتش من خطف هدف التعادل في الدقيقة 58 وليبدأ بعدها المدرب مورينيو في اجراء تبديلات هجومية لضرب خصمه ولكن المفاجاة المدوية كانت في الدقيقة 93 بعد ان سجل سميث هدف الفوز لبريستول ليمنحهم بطاقة التاهل الى الدور نصف النهائي.