كأس الرابطة الانكليزية : ارسنال يحسم تأهله بتفوقه على جاره ويستهام‎

ضمن فعاليات الدور ربع النهائي من منافسات ​كأس الرابطة الانكليزية​ والمعروفة بـ ” كاراباو كاب “، نجح نادي ​ارسنال​ من تحقيق فوز مستحق امام ويستهام يونايتد وبواقع 1-0 ليحجز مكانه في الدور نصف النهائي واستحق الغنرز الفوز بعد ان نجح في السيطرة على اجواء اللقاء وفرض اسلوب لعبه وسط قلة حيلة لاعبي المطارق ، وبالعودة الى مجريات اللقاء نجح لاعبو ارسنال في السيطرة على الشوط الاول حيث صنع ابناء المدرب ​فينغر​ بعض الفرص الخطرة وسط غياب خطورة لاعبي الخصم وتمكن ويلباك من خطف هدف الفوز في الدقيقة 42 بعد تمريرة حاسمة من ديبوشي ، وفي الشوط الثاني غابت الخطورة من الجانبين حيث هدأ الغنرز من وتيرة ضغطهم ونجحوا في امتصاص فورة لاعبي ويستهام حيث تفوق فينغر تكتيكياً على خصمه ​دافيد مويس​ ولتنتهي المباراة بفوز ارسنال وبواقع 1-0.