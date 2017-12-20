كأس الرابطة الانكليزية : ارسنال يحسم تأهله بتفوقه على جاره ويستهام‎

ضمن فعاليات الدور ربع النهائي من منافسات كأس الرابطة الانكليزية والمعروفة بـ ” كاراباو كاب “، نجح نادي ارسنال من تحقيق فوز مستحق امام ويستهام يونايتد وبواقع 1-0 ليحجز مكانه في الدور نصف النهائي واستحق الغنرز الفوز بعد ان نجح في السيطرة على اجواء اللقاء وفرض اسلوب لعبه وسط قلة حيلة لاعبي المطارق ، وبالعودة الى مجريات اللقاء نجح لاعبو ارسنال في السيطرة على الشوط الاول حيث صنع ابناء المدرب فينغر بعض الفرص الخطرة وسط غياب خطورة لاعبي الخصم وتمكن ويلباك من خطف هدف الفوز في الدقيقة 42 بعد تمريرة حاسمة من ديبوشي ، وفي الشوط الثاني غابت الخطورة من الجانبين حيث هدأ الغنرز من وتيرة ضغطهم ونجحوا في امتصاص فورة لاعبي ويستهام حيث تفوق فينغر تكتيكياً على خصمه دافيد مويس ولتنتهي المباراة بفوز ارسنال وبواقع 1-0.
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