كأس الاتحاد : ليفربول ومان يونايتد يعبران بشق الانفس

حقق المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان ديك بداية حالمة لمشواره مع فريقه الجديد ليفربول، وقاده للتأهل إلى الدور الرابع من كأس إنجلترا، بإحرازه هدف الفوز في مرمى إيفرتون 2-1، على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الدور الثالث.

تقدم ليفربول أولًا عبر قائده جيمس ميلنر من ركلة جزاء في الدقيقة 35، قبل أن يعادل جيلفي سيجوردسون لإيفرتون في الدقيقة 67، لكن فان ديك ترك بصمته بإحراز هدف الفوز الثمين في الدقيقة 84.

خاض فان ديك مباراته الأولى بقميص ليفربول، الذي انتقل إليه قادما من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، لكن الفريق الأحمر افتقد إلى جناحه المصري محمد صلاح، الفائز مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب إفريقي للإصابة، إضافة إلى صانع ألعابه البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي يقترب من الانتقال إلى برشلونة.