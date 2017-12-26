قيادة الجيش نعت العميد الطبيب المتقاعد جهاد حمدان

نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، العميد الطبيب المتقاعد جهاد حمدان، الذي توفي بتاريخ 25/12/2017، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

-من مواليد: 01/03/1954 الغبيري – بعبدا.

-تطوع في الجيش بصفة ملازم أول طبيب بتاريخ 17/07/1983، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/07/2008.

-حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش عدة مرات.

-تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

-متأهل وله 3 أولاد.

ينقل الجثمان بتاريخ 27/12/2017 الساعة 9,00 من المستشفى العسكري المركزي إلى جبانة روضة الشهيدين- الغبيري، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 11,00.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إعتبارا من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 15.00، في حسينية روضة الشهيدين – الغبيري، وبتاريخ 28/12/2017 في منزل الفقيد الكائن في عين الرمانة – الشارع العريض – مقابل مدرسة الحكمة – بناية بدير الطابق السادس، وبتاريخ 29/12/2017 إبتداء من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – خلف مبنى المديرية العامة لأمن الدولة.