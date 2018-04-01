قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد امطانيوس اسكندر

نعت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد امطانيوس اسكندر، الذي توفي بتاريخ 31/3/2018. وفي ما يلي نبذة عن حياته:

– من مواليد: 22/1/1934 القبيات- عكار.

– تطوع في الجيش بتاريخ 1/10/1955، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد إعتبارا من 1/1/1986.

– حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش.

– تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

– متأهل وله ولد واحد.

ينقل الجثمان عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر بعد غد الثلاثاء، من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة سيدة الغسالة- القبيات، حيث يقام المأتم عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم نفسه، ويوارى في الثرى في مدافن العائلة- القبيات.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 4/4/2018، إعتبارا من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سيدة الغسالة- القبيات، وبتاريخي 5 و6/4/2018 إعتبارا من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة كاتدرائية مار جريس- وسط بيروت.