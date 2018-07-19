قيادة الجيش اعلنت حاجتها إلى تطويع تلامذة ضباط

تعلن وزارة الدفاع الوطني – قيادة الجيش، عن “الحاجة إلى تطويع تلامذة ضباط لصالح الجيش (قوى: بر – جو – بحر)، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (قوى: بر – جو)، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة والمديرية العامة للجمارك، بطريقة المباراة، من بين المدنيين والعسكريين (الذكور فقط)، حملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها رسميا (باستثناء الشهادة الفنية بكل فروعها)، على أن يكون معدل العلامات فيها 20/12 وما فوق، وإفادة إثبات القيد للعام 2014 لشهادة الثانوية العامة بكافة فروعها.

على الراغبين بالتطوع، أن يتقدموا بطلباتهم شخصيا خلال أوقات الدوام الرسمي إعتبارا من تاريخ 3/8/2018 ولغاية تاريخ 7/9/2018 ضمنا، في الكلية الحربية – الفياضية.

ويتم الاطلاع على باقي الشروط والمستندات المطلوبة، في قيادات المناطق والمواقع والثكنات العسكرية، وعلى موقع الجيش على الإنترنت www.lebarmy.gov.lb