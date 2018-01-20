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قوى الامن: توقيف 72 مطلوباً بجرائم مختلفة وضبط 758مخالفة سرعة زائدة أمس
قوى الامن: توقيف 72 مطلوباً بجرائم مختلفة وضبط 758مخالفة سرعة زائدة أمس
فى:
20 يناير 2018, 8:43
فى:
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