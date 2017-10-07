قوى الامن: توقيف 4 اشخاص بتهمة ترويج مخدرات في الزلقا

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام أشخاص مجهولي الهوية بترويج المخدرات في محلة الزلقا.

بتاريخ 6/10/2017 ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت قوة من المكتب المذكور من توقيفهم بعد مداهمتهم في إحدى الشقق السكنية في الزلقا، وهم:

-ع. ي. (مواليد عام 1991، لبناني)

-أ. ي. (مواليد عام 1989، لبناني)

-م. ح. (مواليد عام 1996، لبنانية)

-أ. ي. (مواليد عام 1996، لبناني)

بتفتيش الشقة تم ضبط كمية من المخدرات، وهي على الشكل التالي:

-/28/ كلغ. من حشيشة الكيف.

-/1.7/ كلغ. سلفيا.

-حوالي /24/ ألف حبة من الحبوب المخدرة، من أنواع مختلفة.

-/165/ غراما من باز الكوكايين.

-/60/ غراما بودرة كوكايين.

-/305/ كلغ. من مادة المارجوانا المخدرة.

-/4/ غرامات من مادة LSD.

-/160/ غراما من مادة MDMA.

-ميزان حساس عدد /2/ وميزان عادي عدد /1/، إضافة إلى ضبط مبلغ /1653000/ ل. ل. و/350/ دولارا أميركيا.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.