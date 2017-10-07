قوى الامن: توقيف 4 اشخاص بتهمة ترويج مخدرات في الزلقا

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام أشخاص مجهولي الهوية بترويج المخدرات في محلة الزلقا.
بتاريخ 6/10/2017 ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت قوة من المكتب المذكور من توقيفهم بعد مداهمتهم في إحدى الشقق السكنية في الزلقا، وهم:
-ع. ي. (مواليد عام 1991، لبناني)
-أ. ي. (مواليد عام 1989، لبناني)
-م. ح. (مواليد عام 1996، لبنانية)
-أ. ي. (مواليد عام 1996، لبناني)
بتفتيش الشقة تم ضبط كمية من المخدرات، وهي على الشكل التالي:
-/28/ كلغ. من حشيشة الكيف.
-/1.7/ كلغ. سلفيا.
-حوالي /24/ ألف حبة من الحبوب المخدرة، من أنواع مختلفة.
-/165/ غراما من باز الكوكايين.
-/60/ غراما بودرة كوكايين.
-/305/ كلغ. من مادة المارجوانا المخدرة.
-/4/ غرامات من مادة LSD.
-/160/ غراما من مادة MDMA.
-ميزان حساس عدد /2/ وميزان عادي عدد /1/، إضافة إلى ضبط مبلغ /1653000/ ل. ل. و/350/ دولارا أميركيا.
التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.
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