قوى الامن: توقيف 3 مطلوبين بجرم ترويج مخدرات في المنصورية

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“بتاريخ 23/12/2017 وفي محلة المنصورية، ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت دورية من مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية من توقيف كل من:

– ع. ع. (مواليد عام 2000) و ا.س.(مواليد عام 1978) سوريين وم.ن. (مواليد عام 1995) بجرم ترويج مخدرات، وضبطت بحوزتهم 200 غ قائم من مادة حشيشة الكيف مقسمة داخل 6 أكياس، دفتري ورق لف وميزان حساس.

وقد تبين انهم ينشطون ضمن نطاق المتن السريع – برمانا – المنصورية، وأن (م. ن.) مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدرات، وهو من اصحاب السوابق.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.