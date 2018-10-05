قوى الامن: توقيف 3 اشخاص بجرم اعمال دعارة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

” توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام شخص بتسهيل أعمال دعارة وحض زوجته على ممارستها بالاشتراك مع أخرى.

نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة تمكنت المفرزة المذكورة من معرفة هوية ومكان تواجد المشتبه بهم، وتوقيفهم بتاريخ 28/09/2018، وهم كل من:

– ع. ط. ( مواليد عام 1970، لبناني)

– آ. ط. ( مواليد عام 1989، سورية) زوجة الأول.

– ا. خ. ( مواليد عام 1984، سورية)

بالتحقيق معهم بناء على إشارة القضاء المختص، اعترفوا انهم يقومون بأعمال دعارة لقاء مبالغ مادية.

سلموا الى مخفر درك النبطية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.