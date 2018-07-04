قوى الامن: توقيف مروج مخدرات وشريكه

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

“بتاريخ 3/7/2018، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في الجنوب في وحدة الشرطة القضائية حول قيام احد الاشخاص بترويج المخدرات بين محلتي صور والنبطية.

نتيجة للمتابعة الحثيثة، تمكنت دورية من المكتب المذكور من توقيفه، ويدعى: م.م (مواليد عام 1991، لبناني)، وضبطت بحوزته 3 هواتف خلوية، وقد تبين انه يستحصل على المخدرات من شخص آخر يقوم بنقلها له من البقاع.

وقد تمكنت من توقيفه بعد ان كمنت له، وهو: ع.س (مواليد عام 1983، لبناني)، وعثر بحوزته على كمية من المخدرات مقسمة داخل 8 اكياس، على الشكل الاتي:

554 غ من مادة حشيشة الكيف، 60 غ قائم من مادة الكوكايين مقسمة داخل، 60 غ من مادة السيلفيا وهاتف خلوي.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.