قوى الامن: توقيف شخصين في ابي سمراء بجرم تصوير اشخاص بوضعيات لا اخلاقية وابتزازهم

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاريخ 10/10/2017 وفي محلة ابي سمراء، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت دورية من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف كل من:

– ن. ح. (مواليد عام 1984، لبنانية)

– م. ح. (مواليد عام 1975، سوري)

بالتحقيق معهما، اعترفا بتصويرهما لأشخاص بوضعيات لا اخلاقية، وقيامهما بابتزاز الضحايا ماديا، من خلال تهديدهم بنشر الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي “whatsapp، facebook، messenger”.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من المواطنين الذين تعرضوا لعمليات مماثلة، الاتصال بالمكتب المذكور على الرقم: 293293/01، لإجراء المقتضى القانوني، بناء على اشارة القضاء المختص.