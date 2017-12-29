قوى الامن: توقيف سوري وزوجته يبيعان التنباك والمعسل المزور والمهرب

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“توافرت معلومات لفصيلة عرمون في وحدة الدرك الاقليمي، عن وجود بعض المحلات في محلة دوحة عرمون، يقوم من فيها ببيع التنباك والمعسل المزور والمهرب.

على الاثر، قامت دورية من هذه الفصيلة بتاريخ 27/12/2017 بدهم 3 محلات في المنطقة المذكورة عائدة لكل من ا. ع. (مواليد عام 1978، سوري) وزوجته: ف. ع. (مواليد عام 1990، سورية)، اللذين جرى توقيفهما، وتم ضبط كمية كبيرة من التبغ والتنباك المهربة والمزورة، وقد تبين ان في حق ا. ع. قرار جزائي بجرم مخالفة انظمة.

تم ختم المحلات بالشمع الاحمر، واودع الموقوفان مع قسم من المضبوطات مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معهما، وسلم القسم الآخر من المضبوطات الى ادارة حصر التبغ والتنباك، بناء على اشارة القضاء المختص”.