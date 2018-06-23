قوى الامن تدعو المواطنين الى ارسال معلومات عن مطلقي النار ابتهاجا بهدف توقيفهم

دعت عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي المواطنين الى ارسال معلومات عن مطلقي النار ابتهاجا بهدف توقيفهم.

وقالت، في بيان، إنّه انطلاقاً من مبدأ الشراكة مع المواطنين “معاً نحو مجتمع أكثر أماناً” الذي أطلقه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وبعد عمليات إطلاق النار ابتهاجاً التي حصلت إثر صدور نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، على الرغم من تحذيرات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من خلال حملتها التي اطلقتها في هذا الصدد، إلا انه قد حصلت عدّة عمليات إطلاق نار ابتهاجاً أدت الى إصابة خمسة أشخاص.

لذلك ندعو جميع المواطنين، من المتضررين ومن غير المتضررين، الى إرسال المعلومات الموثّقة عن مطلقي النار (صورة او فيديو…) والأمكنة التي حصل فيها إطلاق النار، وذلك عبر خدمة “بلّغ” على الموقع الإلكتروني لقوى الأمن الداخلي أو من خلال التواصل مع شعبة العلاقات العامة من خلال موقعي فايسبوك أو تويتر، ليكون هناك أدلة دامغة تدينهم، علماً بأن أسماء مرسلي هذه المعلومات تبقى سرية، وفقاً للقانون.