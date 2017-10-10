قوى الامن: تدابير سير من جونيه بإتجاه جبيل لصيانة جسر الفيدار

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أن إحدى الشركات المتعهّدة، ستقوم بصيانة المسلك الشرقي لجسر الفيدار (من ​جونيه​ بإتجاه جبيل)، وذلك اعتباراً من الساعة 7.00 من صباح يوم الأربعاء 11/10/2017 ولغاية الساعة 12.00 من التاريخ ذاته. ستؤدي هذه الأعمال الى منع المرور على مسرب واحد من المسلك المذكور، والابقاء على مسربين آخرين سالكين للسيارات المتّجهة شمالاً.

ودعت المواطنين الى أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام.