قوى الامن: تدابير امنية بسبب الماراتون السنوي

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: “برعاية المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، تنظم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي سباق النصف ماراثون السنوي الحادي عشر (21.1 كلم)، في مدينة بيروت، تحت عنوان “إيد بإيد الأمن يزيد”. بإشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى، ويشارك فيه عداؤون من مختلف الأندية الاتحادية والجمعيات الرياضية، وفرق من الجيش اللبناني، والمؤسسات الامنية وعداؤون منفردون لبنانيون وأجانب.

ينطلق السباق الساعة 7,00 من يوم الأحد الواقع فيه 1/7/ 2018 من أمام المتحف الوطني/ بيروت، لذلك ستتخذ تدابير السير التالية:

أولا: منع وقوف السيارات اعتبارا من الساعة 18,00 من تاريخ 30/6/2018، ومنع مرورها اعتبارا من الساعة 6,00 من صباح الأحد 1/7/2018 على الطرقات والتقاطعات التي سيسلكها المتسابقون، وهي التالية:

انطلاقا من أمام المتحف الوطني / بيروت، بعكس وجهة السير نحو طريق الشام – تقاطع سامي الصلح، نحو مطعم “ماكدونلدز” ثم الانعطاف يمينا نحو مستديرة الطيونة باتجاه جادة جمال عبد الناصر فمستديرة شاتيلا ثم الانعطاف يمينا نحو “جادة 22 تشرين الثاني “فتقاطع عمر بيهم – جادة بشارة الخوري، وصولا الى تقاطع بشارة الخوري، بعدها يمينا بإتحاه السوديكو – الناصرة ثم الانعطاف يمينا نحو جادة طريق الشام – تقاطع المتحف – جادة عبدالله اليافي مرورا بكورنيش المزرعة – جادة صائب سلام – جادة ديغول – جادة باريس – تقاطع عين المريسة باتجاه شارع ابن سينا -الزيتونة باي – الواجهة البحرية – تقاطع البيال – جادة شفيق الوزان، ثم يمينا باتجاه شارع فوش – شارع ويغان ثم الانعطاف يسارا بعكس وجهة السير وصولا الى تقاطع جريدة النهار – تقاطع الصيفي، والانعطاف يمينا بعكس وجهة السير نحو شارع جورج حداد ثم يسارا نحو شارع الأرز مرورا بشارعي باستور وارمينيا – طريق النهر – تقاطع الدخولية، ثم يمينا نحو جادة بيار الجميل فمستديرة العدلية، ثم نحو جادة سامي الصلح والانعطاف يمينا الى الشارع الفرعي مقابل وزارة الصناعة والنفط ثم العودة مجددا نحو طريق الشام، وصولا الى المتحف الوطني.

ثانيا: إقفال جميع الطرقات الفرعية المؤدية إلى مسار السباق، اعتبارا من الساعة 6,00 صباحا من تاريخ 1/7/2018، ويعاد فتحها تباعا، بعد مرور آخر العدائين.

يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية، حفاظا على سلامة المتسابقين ومنعا للازدحام”.