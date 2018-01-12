قوى الامن : تحويل السير في التبانة طرابلس بسبب اعمال صيانة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

“ستقوم احدى الشركات ببرش الزفت في محلة التبانة – طرابلس،الطريق الممتد من أمام جامع الناصري وصولا حتى أول سوق الخضار، اعتبارا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 11.00 من تاريخ 13/1/2018.

ستؤدي هذه الاعمال الى منع مرور السير في المحلة المذكورة، وتحويله الى الطرقات الفرعية.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعا للازدحام”.