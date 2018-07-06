قوى الامن الداخلي تطلق نظام اتصالات لاسلكية خاص بها

أطلقت قوى الامن الداخلي نظام الاتصالات اللاسلكية الخاص بها “Tetra” وذلك خلال حفل في معهد قوى الامن، عرمون، بعد ان تم تجديد النظام من قبل المكتب الدولي الأميركي لمكافحة المخدّرات وإنفاذ القانون (INL) التابع للسفارة الأميركية في بيروت.

وحضر الحفل حشد كبير ضم المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت اليزابيت ريتشارد، مدير مكتب مكافحة المخدرات ويسلي روبرتسون.

وأكد عثمان أنّ تحديث نظام الإتصال هو “حاجة ملحة وضرورية في عملنا”، لافتا الى أنّ دون التواصل السريعِ والسري “لا نستطيع القيام بعملنا وإكتشاف الجرائم وتعقب المطلوبين”.

وأوضح أنّ “المجرم يعمد الى إستعمال أحدث التقنيات في تنفيذ أعماله ونحن لا بد لنا من التفوق عليه ومواكبة التطور الحاصل في العالم”، مشددا على أنّ مكافحة الجريمة بالشكل الصحيح “يبدأ بالشق الوقائي منه”.

وقالت ريتشارد، بدورها، “نحتفل بالتطور الجديد في علاقتنا مع قوى الأمن الداخلي، ننقل اليكم شبكة اتصالات رقمية آمنة جديدة، في استثمار تزيد قيمته على 9 ملايين دولار، كان قد جرى تطويره منذ بعض الوقت. هذا النظام يتضمّن أكثر من 2700 جهاز راديو محمول وراديو للمركبات، فضلاً عن نظام آمن للمحطات الأساسية ولبث الاتصالات من أجل توفير تغطية آمنة وواسعة النطاق للشبكة”، مشيرة الى أنّ هذا النظام سوف يعمل على “تحسين قدرات قوى الأمن الداخلي على التواصل بشكل آمن بين التجمعات السكانية في بيروت وجبل لبنان”.

وفي الختام اطلع المحتفلون على عينة من المركبات التي تم فيها تركيز الاجهزة الحديثة، كما جرى شرح لآلية عمل هذا النظام وابرز مميزاته الحديثة.