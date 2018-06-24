قوى الأمن: توقيف 3 لبنانيين وفلسطينيين بجرم ترويج المخدرات وتعاطيها

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف مروجي ومتعاطي مخدرات وضبطت في حوزتهم كميات منها، وهي على الشكل الاتي: “بتاريخ 20/06/2018 أوقفت دورية من الشعبة في بلدة كفركلا اللبنانيين: ج. ش. (مواليد عام 1996) م. ح (مواليد عام 1999) م. س. (مواليد عام 1996) وضبطت بحوزة الاول كمية من مادة السيلفيا المخدرة. بالتحقيق معهم اعترفوا بترويج المخدرات وتعاطيها، وأنهم يحصلان عليها من منطقتي البقاع والاوزاعي.

بتاريخ 21/06/2018 أوقفت دورية من الشعبة أيضا على مدخل مدينة صور الفلسطينيين: م. م (مواليد العام 1992) أ . ش . (مواليد العام 1996) داخل سيارة مرسيدس، وضبطت في داخلها 2 كيلو و100 غ من مادة حشيشة الكيف، ونحو 8 غ. من مادة باز الكوكايين ومظروف حبوب مخدرة. بالتحقيق معهما اعترفا أنهما أحضرا هذه الكمية من مخيم برج البراجنة بغية تسليمها لأحد المروجين في مخيم الرشيدية في صور.