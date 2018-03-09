قوى الأمن: توقيف مطلوب بـ 9 مذكرات في برج البراجنة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 8/3/2018 وفي محلة الرويس ببرج البراجنة، ونتيجة للاستقصاءات المكثفة والمتابعة الحثيثة، تمكنت قوة من مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف المدعو: ح. ز. (مواليد عام 1993، لبناني). بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه بالاشتراك مع شخص آخر على العديد من عمليات السلب طالت اشخاص لبنانيين وسوريين، منتحلا صفة امنية ومستخدما دراجة آلية في عملياته.

وقد تبين انه مطلوب للقضاء بموجب 9 مذكرات عدلية بجرائم: سلب وسرقة ومخدرات واطلاق نار. التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف شريكه.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على إشارة القضاء المختص، من المواطنين الكرام الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في الاوزاعي- ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن مقابل جامع الاوزاعي، أو الاتصال على أحد الرقمين: 451162/01 أو 453143/01، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.