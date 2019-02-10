قوى الأمن: توقيف مزور ترخيص حاجب للرؤية في طرابلس

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

“بتاريخ 5/2/2019 اوقفت دورية من مفرزة سير صيدا في وحدة الدرك الإقليمي، المدعوة س. م (مواليد عام 1999، سورية الجنسية) لقيادتها سيارة نوع “شيفروليه كامارو” لون احمر، وعلى زجاجها حاجب للرؤية بشكل كامل، وبحوزتها ترخيص حاجب للرؤية مزور.

بالتحقيق معها، أفادت بأنها استحصلت على الترخيص من المدعو:ع. ع. من مدينة طرابلس.

بنتيجة المتابعة، تم توقيف مزور الترخيص: ع.ع (مواليد عام 1989، لبناني)، وتركت مالكة السيارة لقاء سند إقامة، بناء على إشارة القضاء المختص”.