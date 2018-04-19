قوى الأمن: توقيف فلسطيني في ميناء الحصن لانتحاله صفة طبيب وسرقة المرضى

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

” كثرت في الآونة الاخيرة عمليات سرقة بطريقة احتيالية، وذلك عن طريق الدخول الى غرف المرضى في بعض المستشفيات في محافظات: بيروت، جبل لبنان، الجنوب.

بتاريخ 17/4/2018، ونتيجة الاستقصاءات المكثفة والمتابعة الحثيثة، تمكنت فصيلة ميناء الحصن في وحدة شرطة بيروت من استدراج المشتبه به وتوقيفه، ويدعى :

– ع. ر. ( مواليد عام 1990، فلسطيني)

بالتحقيق معه من قبل مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، اعترف بما نسب اليه، وبانه اقدم على هذه العمليات منتحلا صفة طبيب وكان يطلب من المرضى إعطاءه عينة من ادرار البول لإجراء فحص مخبري، ولدى دخولهم الى الحمام يقوم بسرقة أموالهم ومصاغهم من خزائنهم الشخصية، ويتوارى عن الانظار.

لذلك، يرجى من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه الحضور الى مركز المذكورة، الكائن في ثكنة بربر الخازن – فردان، أو الاتصال على الرقمين 810170/01 – 810171/01 تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.