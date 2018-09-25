قوى الأمن: توقيف سوري لقيامه بعمليات احتيالية وانتحال صفة أمنية

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“بتاريخ 24/9/2018، وفي محلة الأشرفية، أوقف عناصر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، المدعو ي.ع (مواليد عام 1974، سوري) لقيامه بعمليات احتيالية، من خلال وضعه إعلانات على أحد تطبيقات التبادل التجاري بإسم مستعار (رأفت منذر، ورقم هاتفه الخلوي 689910/81) وعرض وظائف شاغرة، منها “طباخ” على متن إحدى السفن المعروفة، أو “ناطور بناية”، فيتصل به أشخاص طلبا للعمل، وعند اللقاء بهم يستلم منهم مبالغ مالية لقاء وعده بتأمين الوظيفة لهم، ويتوارى عن الأنظار.

وفي حال تبين أن إقامة الشخص طالب العمل منتهية الصلاحية، يوهمه بأنه سيساعده في تجديد الإقامة، منتحلا صفة أمنية، فيستولي على الأموال، ثم ينقطع عن الإجابة على هاتفه الخلوي.

لذلك، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، بناء على إشارة القضاء المختص، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى المكتب المذكور، الكائن في ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر- بولفار كميل شمعون، أو الاتصال على الرقم: 289000/01″.